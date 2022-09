Elezioni: Marta Fascina eletta a Marsala, sui social scoppia l'ironia**

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Se Marta fascina vince a Marsala perché i suoi genitori 'ce la portavano da piccola', oggi io potrei benissimo essere il direttore del circo Orfei". L'elezione a Marsala della compagna di Silvio Berlusconi, Marta Fascina, non è passata inosservata al popolo del web, che ha fatto schizzare in tendenza l'hashtag con il nome della neodeputata accompagnato da una pioggia di commenti tra l'ironico e il sarcastico.

"Marta Fascina eletta a Marsala perché 'ci sono passata una volta, da bambina'. Ditele che non è un’enoteca", scrive un utente.

"Marta Fascina è stata eletta a Marsala senza mai metterci piede. E poi dicono che lo smart working non funziona…", scherza qualcuno. Molti ironizzano sull'elezione 'raccomandata': "Se nel collegio elettorale di Marsala al posto di Marta Fascina avessero scritto 'crocché di patate' ora lo troveremmo alla Camera", dice un utente. Decine di post ironizzano sulla differenza d'età della coppia: "Ma ci rendiamo conto che hanno eletta Marta Fascina, badante di Berlusconi?", scrive senza mezzi termini un internauta.

"Marta Fascina, l'unica badante che ce l'ha fatta", chiosa un altro.

Qualcuno gioca sul vino a cui dà il nome la città: "Marta Fascina non è mai stata a Marsala negli ultimi 20 anni ma ha detto che comunque una sera al ristorante ne ha bevuto un po'", è il simpatico post di un internauta. Anche diversi personaggi noti del giornalismo e della politica non rinunciano al sarcasmo: "Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza aver messo piede nel suo collegio in tutta la campagna elettorale", scrive il giornalista Sebastiano Messina.

"Sto avventurandomi in terre sconosciute e mari perigliosi […]" (P. Coelho). Marta Fascina a Marsala", aggiunge il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta.