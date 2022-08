Elezioni: Mauri, 'sarò candidato Pd in Lombardia, darò il massimo'

Milano, 16 ago.(Adnkronos) – "Ieri sera la direzione nazionale del Pd ha deciso le nostre liste per le prossime elezioni politiche. Sarò candidato nel collegio proporzionale che ricomprende il Nord e l'Est della provincia di Milano e la provincia di Monza e Brianza".

Lo scrive su Facebook il deputato dem Matteo Mauri.

"Ringrazio per la fiducia -scrive ancora Mauri, che è stato sottosegretario di Stato e viceministro dell'Interno nel secondo governo Conte- e, come sempre, darò il massimo. Ma soprattutto lo farò insieme a tante persone appassionate e determinate. Cioè quello che serve al Pd e all'Italia in questo momento. Sarà una campagna elettorale tosta. Ma noi non ci tiriamo mai indietro, mai!"