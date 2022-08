Roma, 3 ago (Adnkronos) – "Non ho capito in virtù di cosa Calenda assegna patenti non solo a me, ma tutti in Italia. Se poi ci spiega cosa ha fatto nella vita, io me lo ricordo nominato ministro senza consenso dei cittadini gestire crisi industriali che basta chiedere ai dipendenti di Mercatone o Embraco, lasciati in mezzo alla strada".

Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente.