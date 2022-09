Elezioni: Meloni, 'da oggi al Sud, racconterò verità su reddito cittadinanza'

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Il Movimento 5 stelle sta facendo una campagna quasi esclusivamente" sul reddito di cittadinanza, "l'unica questione sulla quale ha mantenuto la parola, facendo anche terrorismo psicologico sui partiti, come Fratelli d'Italia, che dicono che è una misura sbagliata.

Io sarò al Sud oggi, domani, la prossima settimana e racconterò la verità e la verità è che mentre il reddito di cittadinanza, per chi può lavorare, è una misura che lascia le persone nella loro difficoltà a dipendere dalla politica anche per il voto, io penso che bisogna fare una cosa diversa: mantenere il sistema di assistenza dignitoso per chi non è in condizione di lavorare. Ma per chi è in condizione di lavorare tra i 18 e i 60 anni la vera sfida è trovare lavoro.

E spiegherò al Mezzogiorno d'Italia come questo si può fare". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata alla festa nazionale della Confederazione Aepi dal direttore dell'Adnkronos, Gian Marco Chiocci.

"Se io oggi a un ragazzo di 23 anni gli do il reddito di cittadinanza -ha aggiunto la leader di Fdi- per quanti anni glielo posso dare? Quando a 26 anni glielo tolgo quel ragazzo è più ricco o più povero? È più povero, perchè ha perso tre anni.

Io voglio libertà per il Sud, non voglio un Sud che dipenda dalla politica dove poi si va a chiedere il voto altrimenti ti tolgono tutto, voglio un Sud che quando tra cinque anni, se vado al Governo, gli vado a chieder il voto, se non mi vogliono votare non cambia niente, perchè le occasioni per loro le ho costruite lo stesso".