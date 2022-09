Elezioni: Meloni, 'non ci si prepara a fare la premier in 2 mesi, serve stesso approccio di quando diventi madre'

Roma, 21 set (Adnkronos) – "Non ci si prepara a fare la premier in due mesi. Io faccio politica da quando avevo 15 anni, ne ho 45, quella è l'unica l'unica scuola, la gavetta, studiare tanto, tantissimo, l'ancoraggio forte ai propri valori, non rendersi ricattabile e non farsi comprare".

Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5.

"Neanche quando diventi madre c'è una scuola, io dicevo sarò in grado? Poi tutti siamo in grado di fare i genitori. Se si provasse ad approcciare alla nazione con lo stesso amore con cui si approccia a un figlio, non serve una scuola ma studiare e umiltà", ha aggiunto.