Elezioni: Meloni (Pd), 'piena collaborazione con i Moderati'

Roma, 29 ago (Adnkronos) – "Il Pd da tempo ha sperimentato su molti territori una fattiva collaborazione col Movimento 'I Moderati' guidato da Giacomo Portas. Questa collaborazione ha portato a risultati importanti che anche oggi consentono a molte amministrazioni sul territorio un proficuo lavoro comune nell’interesse generale.

Come già accaduto in passato si è lavorato a dare anche a livello nazionale continuità a questa collaborazione". Lo dice Marco Meloni, coordinatore del Partito democratico.

"Per una serie di motivi non inerenti alle volontà dei protagonisti questa volta non si è riusciti a creare le condizioni per una presenza di rappresentanti del Movimento 'I Moderati' nelle liste del Pd e degli alleati. Esprimiamo l’auspicio che questo non interrompa la collaborazione ed esprimiamo la nostra disponibilità a che questo lavoro comune prosegua sia nell’attività di governo che seguirà la vittoria elettorale per la quale lavoriamo, sia nell’attività politica della prossima legislatura a livello nazionale e sui territori”, aggiunge Meloni.