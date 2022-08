Ancona, 23 ago. (Adnkronos) – "Siamo contenti che non prendiamo più gas dalla Russia, lo prendiamo dall'Algeria. Bellissimo, solo che noi il gas ce lo avremmo in Italia, dove lo potremmo tranquillamente estrarre qui davanti, nelle piattaforme del'Adriatico e non lo stiamo facendo e lo stanno già facendo altri, perchè noi avevamo quell'ambientalismo ideologico che dice sempre no a tutto".

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante un comizio ad Ancona.