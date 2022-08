Elezioni: Meloni, 'sistema serissimo borse studio per dare a tutti stesse possibilità'

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – "Noi non possiamo far finta di non vedere che ai tempi del Covid ai giovani è stato tolto praticamente tutto. In cambio abbiamo lasciato solo debiti che questi ragazzi dovranno ripagare ed è nostra responsabilità di restituire a questi ragazzi quello che hli è stato tolto anche in termine di investimenti".

Così Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

E poi sulla scuola. "La scuola è diventata una macchina di disuguaglianza. Noi abbiamo una scuola in cui chi ha maggiori possibilità familiari avrà migliori possibilità" mentre "uguaglianza e merito" devono andare insieme. "Concretamente cosa si può fare: serve un sistema serissimo di borse di studio che consenta a tutti di avere le stesse possibilità".

"Penso anche che serva adeguare gli stipendi degli insegnanti alla media europea" e incentivare lo sport nelle scuole.

"Io vorrei che il prossimo governo istituisse un liceo del Made in Italy" per valorizzare asset italiani e "trovare lavoro invece che ricorrere al reddito di cittadinanza".