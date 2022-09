Roma, 18 set. (Adnkronos) – Sulle pensioni "dobbiamo favorire la flessibilità in uscita, penso ad esempio ad opzione donna, una misura che andrebbe estesa alla platea generalizzata, sempre optando per la pensione contributiva. Come bisogna favorire gli accordi con le aziende per facilitare l'uscita anticipata".

Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite a 'Mezz'ora in più' su Raitre.