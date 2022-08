Elezioni: Meloni, 'su politica estera i problemi ce li ha la sinistra, non noi'

Roma, 3 ago (Adnkronos) – "La collocazione internazionale dell'Italia è dirimente. FdI ha preso posizione sin dall'inizio, abbiamo fatto la politica estera del governo Draghi. Su questo non intendo discutere. Fatti alla mano su questo non ci sono i problemi, stiamo scrivendo il programma e non ci sono problemi.

Sul voto dell'ingresso nella Nato di Finlandia e Svezia il centrodestra ha votato compatto, i problemi ce li aveva il centrosinistra. Sulla collocazione italiani i problemi ce l'ha più la sinistra che la destra e il centrodestra. Noi abbiamo chiarito tempo fa, lo dicono i fatti". Lo ha detto Giorgia Meloni a Controcorrente.