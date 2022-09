Elezioni: ministro Esteri Spagna, 'populismi finiscono sempre in un disastro'

Madrid, 26 set. (Adnkronos) – ''I populismi finiscono sempre in un disastro''. Così il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albarès ha commentati in conferenza stampa la vittoria del partito di Giorgia Meloni in Italia. ''E' un momento di incertezza e nei momenti di incertezza i populismi acquistano sempre importanza e finiscono sempre allo stesso modo: in un disastro'', ha detto il capo della diplomazia spagnola.

''La loro risposta è sempre la stessa: chiudiamoci in noi stessi e torniamo al passato", ha dichiarato Albarès.