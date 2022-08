Elezioni: Misiani, 'sondaggio Ipsos? Basta vedere proposte centrodestra del 2018'**

Milano, 23 lug. (Adnkronos) – Non sorprende Antonio Misiani responsabile Economia e Finanze del Partito Democratico se l'81% dei lavoratori dipendenti italiani, come emerge da un sondaggio di Ipsos, ritiene che le proposte in materia di fisco dei partiti siano poco o per nulla credibili.

''Il dibattito -dice all'Adnkronos- è inquinato da proposte irrealistiche e impraticabili. Quelle del centrodestra galleggiano nell'aria. Basta andare a vedere gli obiettivi della loro campagna elettorale del 2018. Avevano promesso la flat tax da 30 miliardi, non la flat tax delle partite iva. Cioè se andiamo a vedere hanno mantenuto cose molto meno ambiziose di quello che avevano propagandato. Loro stessi dovrebbero chiarirsi gli obiettivi''.

Misiani ricorda che se si va a vedere tra cose dette e fatte allora ''si vada a rivedere chi ha fatto il bonus da 80 euro e da 100 euro, cioè il Partito democratico, una misura che a regime ha tagliato le tasse sul lavoro; 15 miliardi di euro.

E la quattordicesima l'abbiamo inventata noi. Queste sono cose reali, così come sono ambiziose ma fattibili quelle proposte nel nostro programma, come quella sul cuneo, costruita come una franchigia: i primi 1000 euro a carico dei lavoratori non vengono più pagati. La facciamo in due anni partendo dai redditi bassi. E mille euro su chi ne guadagna 8mila all'anno ha tutto un altro peso rispetto a chi ne guadagna 50mila''.