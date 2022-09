Elezioni: Mollicone, 'Lamorgese ministro degli inetti, intervenga Draghi '

Roma, 18 set. (Adnkronos) – "Lamorgese dimostra totale incapacità di gestione dell'ordine pubblico, come visto nelle manifestazioni di Fdi e denunciato da Giorgia Meloni. Come è possibile che nei comizi sono sempre presenti contestatori, in maniera sistematica, che arrivano fin dentro la piazza piuttosto che venire identificati e allontanati? Draghi intervenga per incapacità manifesta nella gestione dell'ordine pubblico: Lamorgese è il ministro degli 'inetti'.

Siano garantiti i comizi elettorali". Lo afferma Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia.