Elezioni: Napoli (Azione), 'presidenzialismo è come l’Araba Fenice'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Il presidenzialismo è come l’Araba fenice del Metastasio 'che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessuno sa'. Berlusconi ha fatto parlare di se per 24 ore. Salvini si è accodato proponendo il semi-presidenzialismo in salsa francese, e i problemi enormi dell’Italia sono stati accantonati per un altro giorno.

Degli oltre 400 decreti attuativi delle norme del Pnrr, della corsa che ci aspetta per non perdere la terza tranche dei fondi europei non se ne occupa nessuno, a destra e a sinistra. Azione è l’unica forza che richiama alla concretezza dei problemi e delle soluzioni. Gli altri giocano sulla pelle del Paese". Lo ha dichiarato Osvaldo Napoli, deputato di Azione.