Elezioni, Nicola Zingaretti: siamo chiamati a combattere

Roma, 6 set. (askanews) – “Non siamo qui per assistere a quello che fanno, siamo chiamati a combattere per cambiare la vita in meglio e a scrivere la storia di questo paese e dell’Europa” così il presidente della regione Lazio e candidato del Pd Nicola Zingaretti all’apertura della campagna elettorale delle Politiche 2022 a Roma. Zingaretti poi ha citato Aldo Moro: “Dobbiamo essere coraggiosi e fiduciosi”.