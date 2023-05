Elezioni: opposizioni unite, 'maggioranza ladri di democrazia, non fanno votare fuori sede'**

Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Da parte della maggioranza si usano furbizie che ledono e rubano la democrazia e non fanno fare al Paese un passo in avanti atteso da tanto. Tutte le opposizioni saranno unite, non diamo alibi alla maggioranza, non siamo noi a non voler andare avanti". Lo ha det...

Roma, 17 mag (Adnkronos) – "Da parte della maggioranza si usano furbizie che ledono e rubano la democrazia e non fanno fare al Paese un passo in avanti atteso da tanto. Tutte le opposizioni saranno unite, non diamo alibi alla maggioranza, non siamo noi a non voler andare avanti". Lo ha detto Marianna Madia, del Pd, in una conferenza stampa congiunta dei gruppi di opposizione sulla legge per il voto ai fuori sede.

"Per il Pd questa è una priorità, per questo avevamo chiesto la calendarizzazione in quota opposizione. Ma è accaduto un fatto molto grave: alla vigilia del voto il relatore Igor Iezzi ha depositato una delega in bianco al governo -ha spiegato Madia-. L'idea della maggioranza è quella di trasformare una proposta di legge dell'opposizione in una delega in bianco al governo. Si vuole sottrarre all'opposizione una prerogativa importante, anche di merito. E' molto evidente che si tratta di una furbizia della maggioranza, che ha un problema con il ministero dell'Interno, che è venuto in audizione e ha espresso perplessità su questo diritto".

Per la deputata del Pd, "il governo, anzichè assumersi la responsabilità di dare parere contrario, usa una furbizia per prendere tempo, per non dire che blocca un diritto e per non cambiare l'ordinamento. Solo l'Italia, tra i Paesi avanzati, trova tutte queste difficoltà". Per Riccardo Magi, segretario di +Europa: "La maggioranza si muove come ladri di democrazia, nel metodo e nel merito. Non c'è un termine per l'esercizio della delega, è sine die, non sarà mai esercitata al 90%non non viene specificata la tipologia di elezione. Questo affossa definitivamente la possibilità di avere la riforma. Sperano in un fallo di reazione, la ritira del testo. Ma oggi chiederemo di poter emendare questa delega".