Elezioni: Orlando, 'M5S? Pd si caratterizzi da sua proposta politica, no alleanze'**

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "I 5 Stelle? Noi non dobbiamo metterci a fare elucubrazioni sulle alleanze. Quello che è avvenuto definisce delle distanze. Il punto fondamentale però è ripartire dal Pd che non deve caratterizzarsi in funzione delle alleanze che fa ma della proposta politica che vuole mettere in campo".

Così il ministro Andrea Orlando a margine della Festa di Left Wing in corso a Roma.

"Ci sono tutte le condizioni per cui una larga parte di italiani che non si sono rivolti finora al Pd lo possano fare se mettiamo campo un'agenda che metta al centro i temi della lotta alle disuguaglianze, il salario minimo, la precarietà, i temi della lotta alla povertà".