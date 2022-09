Elezioni: Orlando, 'Pd proponga subito patto d'azione con tutte le opposizioni'**

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Se è vero che ha vinto la destra estrema, se è vero che esiste il rischio di uno spostamento verso le democrazie illiberali di Visigrad, allora la risposta non può essere ordinaria". Così Andrea Orlando su Fb. "Il fatto di non aver tratto tutte le conseguenze dalla concretezza di questo rischio nella formazione delle alleanze non può essere una giustificazione nella prosecuzione dell’errore".

"E allora, il Pd proponga subito un patto d’azione con tutte le altre opposizioni. Non c’entra nulla il mancato 'Campo largo', dell’alternativa futura alla destra temo avremo tempo di parlarne. Ma le opposizioni non potranno trovarsi divise, tra loro conflittuali, di fronte alle prime mosse di una destra dai caratteri inquietanti che tutti abbiamo denunciato in campagna elettorale".