Elezioni: Paragone, 'Meloni non durerà molto a Palazzo Chigi'

Milano, 3 set. (Adnkronos) – "Se la Meloni si illude di andare a Palazzo Chigi e fare cose diverse rispetto all'agenda Draghi se lo tolga dalla testa. A parte che secondo me non durerà molto, perché quando vuoi essere buona con ambienti che non ti vogliono ti faranno cadere.

Lei è diventata parte del sistema: che si affretta a rassicurare i mercati, a darsi questo aplomb, a fornire garanzie. Vuol dire che sostanzialmente è prossima a rifare le cose che dicevano gli altri prima". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone interviene sull'avversaria Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.