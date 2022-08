Elezioni: Pd, 'gratuità libri testo scuola per redditi medi e bassi'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Secondo il Codacons – a causa dell’inflazione – è in arrivo un aumento del 7% del costo per l’acquisto dei libri e del corredo scolastico. Nel programma del @pdnetwork per una scuola inclusiva è prevista la gratuità dei libri di testo per le famiglie con redditi medi e bassi (e del trasporto pubblico locale)”.

Così in un post del Pd su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi e il responsabile economico dem Antonio Misiani.

“Già nella legge di bilancio 2022 – proprio su proposta del @pdnetwork – il fondo per la gratuità dei libri di testo per le famiglie in condizione di disagio è aumentato da 103 a 133 milioni. Ma le difficoltà per le famiglie sono aumentate e serve potenziare l’intervento. Per noi la gratuità dei libri di testo va progressivamente estesa a tutti.

L’istruzione è un diritto universale".

"La gratuità dei libri di testo – continuano gli esponenti del Pd – è un obiettivo per cui ci stiamo battendo da molto tempo, al contrario della destra che oggi propone libri gratis o detraibili, ma quando è stata al governo (2008-2011) con il Ministro Tremonti – oggi candidato per FdI – ha tagliato 8,5 miliardi alla scuola (il 10,4 per cento del budget complessivo), comprese le risorse per i libri di testo.

Un salasso senza precedenti. Sono stati anni duri per la scuola ed è più che mai necessario impegnarsi per sgravare le famiglie dal costo per i libri di testo. Noi crediamo – concludono Malpezzi e Misiani – che maggiori investimenti in istruzione e formazione siano il modo migliore per ricucire le fratture sociali degli ultimi anni e ridurre le disuguaglianze, perché non ci siano destini già scritti”.