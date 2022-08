Elezioni: Pepe, 'rilancio Sud tra priorità Lega, Boccia parla a vanvera'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Il rilancio del Mezzogiorno e la competività del sistema Italia sono sempre stati tra le priorità della Lega. È evidente come Boccia strumentalizzi e parli a vanvera. Voglio ricordare all’esponente del Pd che il Mezzogiorno è stato sempre penalizzato dai governi di centrosinistra.

Nel nostro programma c’è un lungo capitolo dedicato allo sviluppo del Sud Italia". Così in una nota il senatore della Lega Pasquale Pepe, responsabile dipartimento per il Mezzogiorno del partito.

"La proposta di Matteo Salvini e della Lega sul Mezzogiorno è chiara – prosegue l'esponente leghista – : abbiamo già presentato un disegno di Legge che prevede maggiore semplificazione, autonomia gestionale per le strutture commissariali, costituzione di un fondo unico per le ZES per dare prospettive di lungo termine agli investitori, istituzione del coordinatore unico per valorizzare le sinergie tra diverse ZES, forfettizzazione fiscale.

Oltretutto, abbiamo anche chiesto un Pnrr sull'energia da almeno 30 miliardi, in accordo con l'Europa, per superare l'autunno e l'inverno aiutando famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale. Obiettivo: Sud porta dell’Europa sul Mediterraneo. Il 25 settembre è sempre più vicino e i cittadini, finalmente, potranno e sapranno scegliere tra il partito delle tasse e il buonsenso”.