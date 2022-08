Elezioni: Perantoni (M5S), 'applausi a Meloni e Draghi, pubblico Meeting bipolare'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – "Non è chiaro come sia stato possibile che al meeting di Rimini il pubblico abbia riservato standing ovation per Giorgia Meloni, spellandosi le mani per il suo programma di sostegno ai ricchi, e contemporaneamente per Mario Draghi.

La destra propone flat tax e rottamazione delle cartelle fiscali che Draghi ha criticato attaccando le misure protezionistiche e isolazioniste invocate dalla destra. O era cambiato pubblico o il pubblico è bipolare, visto che Draghi ha fatto a pezzi il programma della destra“. Così Mario Perantoni, deputato uscente è candidato del MoVimento cinque Stelle.