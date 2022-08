Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "In campagna elettorale è tutto lecito? No. La legge consente la divulgazione di materiale sensibile senza il consenso della vittima? No. Giorgia #Meloni, pubblicando il video di uno stupro, ha violato la Legge dimostrandosi più amica dei sondaggi che delle donne".

Così Pina Picierno del Pd su twitter.