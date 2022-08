Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Meno donne laureate per invertire la crisi demografica. È questa la ricetta di Viktor Orbán. Nella visione delle destre europee le donne vengono emarginate e umiliate. Come la pensano i fedeli alleati del leader ungherese. Giorgia Meloni e Matteo Salvini? Il rischio è che sia così l’Italia che hanno in mente per le donne dal 26 settembre".

Così la vicepresidente del Parlamento Europeo, Pina Picierno.