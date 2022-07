Elezioni: Pizzarotti, 'crisi uno shock, accelera tutto, prossima settimana decisiva'**

Roma, 22 lug. (Adnkronos) – "Difficile dire cosa succede ora. E' tardi nel senso che i tempi sono diventati strettissimi ma paradossalmente è ancora presto. La crisi è stata un po' uno shock e accelera tutto". Federico Pizzarotti risponde così all'Adnkronos in merito al progetto, appena delineato nelle scorse settimana, che ha visto coinvolti alcuni sindaci, come Beppe Sala ma anche un'interlocuzione aperta con Luigi Di Maio.

Pizzarotti ne aveva parlato un paio di settimane fa con Enrico Letta in un incontro al Nazareno. "Vediamo di capire cosa succede, io resto in campo per dare una mano, sempre volentieri e con il massimo impegno. La prossima settimana sarà decisiva".