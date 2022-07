Carlo Calenda ha organizzato una conferenza stampa con Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, per annunciarne l’ingresso in Azione.

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha organizzato una conferenza stampa insieme a Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, annunciando l’ingresso delle due ex esponenti di Forza Italia in Azione.

Elezioni politiche 2022, Calenda: “Carfagna e Gelmini entrano nella segreteria di Azione”

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha presentato gli ultimi arrivi nel suo partito: si tratta delle ex esponenti storiche di Forza Italia Mariastella Gelmini e Mara Carfagna. Le due ministre del Governo Draghi hanno spiegato quali siano stati i motivi che le hanno spinte a dire addio a Silvio Berlusconi, reputando il Cavaliere responsabile, insieme al Movimento 5 Stelle e alla Lega, della caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi.

Nel presentare i due nuovi acquisti di Azione, il leader del partito ha dichiarato: “Azione ha fatto i Congressi, ha degli organi. Mara e Mariastella entrano nella segreteria di Azione, decideremo insieme”.

In occasione dell’incontro, inoltre, Calenda ha scelto di non commentare l’ipotesi di un’alleanza con il Partito Democratico di Enrico Letta né svelare se correrà da solo alle prossime elezioni politiche. Ha, però, ribadito con fermezza che “in nessun caso torneremo mai a lavorare con il Movimento 5 Stelle”.

Carfagna: “Mi trovo in un partito che non volterà le spalle al Paese”

In conferenza stampa con il leader di Azione, Mara Carfagna ha dichiarato: ”Fino al 20 luglio eravamo in un partito che aveva contribuito a far nascere un governo, quello Draghi, che ha lavorato per famiglie e imprese, ha tagliato le tasse per i cittadini e le aziende. Il 20 luglio con la decisione di far cadere il governo guidato dall’ex presidente della Bce siamo stati costretti a lasciare Forza Italia.

Si è trattato di una scelta enorme. La scelta di oggi è stata una scelta di serietà e soprattutto di verità – e ha aggiunto –. Ho la certezza di trovarmi in un partito che mai si sognerà di tramare alle spalle del nostro Paese con Russia e Cina…”.

Gelmini: “Lasciare FI è stata una scelta dolorosa ma sono straconvinta del nuovo percorso”

Nel prendere la parola in conferenza stampa, Mariastella Gelmini invece ha affermato: “Grazie Carlo, a te e a tutta la squadra di Azione per questa accoglienza… Lasciare Forza Italia è stata una scelta dolorosa ma sono straconvinta di questo nuovo percorso… Mi auguro vengano smentite le voci e i retroscena sull’ambasciata russa che pare si sia interessata della caduta del governo Draghi. L’Italia non può essere il ventre molle e dell’Europa e dell’Occidente…”.