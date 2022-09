Elezioni politiche 25 settembre 2022, affluenza: tutti i dati aggiornati

Tutti i dati relativi all'affluenza alle ore 7, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23 di domenica 25 settembre.

C’è grande attesa per le elezioni indette per domenica 25 settembre 2022 che porteranno alla formazione di un nuovo Parlamento. Gli italiani sono infatti stati chiamati alle urne per rinnovare la composizione della Camera del Deputati e del Senato della Repubblica.

In base al risultato del voto e alle preferenze espresse dagli elettori, si formerà inoltre un nuovo governo dopo la caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. A pochi giorni dalle elezioni sono in molti a chiedersi non solo quale forza politica uscirà vincitrice da questa tornata elettorale ma anche quale sarà l’affluenza alle urne.

Su Notizie.it verranno pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi all’affluenza alle ore 7, alle ore 12, alle ore 19 e alle ore 23.

Elezioni politiche 25 settembre 2022, quando si vota?

Per le elezioni politiche 2022 gli elettori saranno chiamati al voto per una sola giornata, domenica 25 settembre. Le urne resteranno aperte dalle ore 7 alle ore 23.

Il pericolo astensionismo

Osservatori ed esperti prevedono un alto tasso di astensionismo il prossimo 25 settembre, in linea con i dati emersi dalle ultime elezioni – sia politiche sia le più recenti amministrative – che hanno visto l’affluenza in calo in tutto il Paese.

A far discutere nelle ultime settimane della campagna elettorale è stata anche la mai risolta questione del voto dei fuorisede, che anche a questa tornata elettorale non potranno votare al di fuori del proprio comune di residenza. Un problema che, dalle scorse elezioni politiche del 2018, non è stato affrontato dalla politica e a cui hanno cercato di far fronte diverse compagnie di trasporto che hanno annunciato sconti per i fuorisede che tornano a casa per votare.