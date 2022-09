Elezioni politiche 25 settembre 2022: gli sconti riservati ai fuori sede che vanno a votare

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e i fuori sede devono rientrare per poter votare. Gli sconti disponibili, da Trenitalia a Flixbus.

Le elezioni del 25 settembre si avvicinano e chi vive fuori sede, per esercitare il proprio diritto al voto, deve necessariamente rientrare nel suo comune di residenza. Per agevolare questa necessità, diverse aziende dei trasporti hanno emesso una serie di sconti importanti.

Le realtà che si sono mobilitate sono le seguenti: Trenitalia, Italo, Ita Airways, Itabus, Flixbus e Grimaldi Lines. Ecco le soluzioni principali.

Elezioni politiche 25 settembre 2022, gli sconti sui trasporti: Trenitalia e Italo

La proposta di Trenitalia riguarda i viaggi di andata e ritorno in seconda classe, per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa. Gli sconti previsti sono fino al 70%, del prezzo Base, per i treni a media-lunga percorrenza, che includono: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte, più il servizio cuccette.

Il 60%, invece, per i treni Regionali.

Per chi si trova all’estero, la tariffa avallata è soprannominata Italian Elector; in questo caso, il viaggio di andata può essere effettuato a partire dal decimo giorno di votazione, mentre quello di ritorno fino a mezzanotte del decimo giorno successivo alla votazione stessa.

Italo, invece, offre uno sconto del 60% in Economy e del 70% in Flex sui biglietti di andata e ritorno.

Si precisa però che al fine di poterne usufruire, il viaggiatore dovrà esibire – durante il viaggio di ritorno – la tessera elettorale con il timbro di avvenuta votazione.

La prenotazione del viaggio deve avvenire tra il 16/09 e il 25/09.

Le promozioni di Ita Airways e Grimaldi Lines

Chi vola con Ita Airways, ex Alitalia, potrà ottenere uno sconto sul biglietto sia per l’andata che per il ritorno.

L’iniziativa è valida per i biglietti acquistati a partire dal 30 agosto al 25 settembre e per i viaggi da effettuare nel periodo compreso tra il 22 e il 28 settembre.

Grimaldi Lines propone una scontistica anche sui traghetti, applicando una riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria. Lo sconto è riservato sui seguenti collegamenti: Napoli – Cagliari e viceversa, poi Palermo – Cagliari e viceversa, Civitavecchia – Cagliari e viceversa, Civitavecchia – Arbatax e viceversa.

Lo sconto è valido per le prenotazioni effettuabili fino al 27/09 e le partenze dal 01/09 al 27/09. Il viaggiatore dovrà esibire la tessera elettorale.

Gli sconti di Flixbus e Itabus

L’iniziativa lanciata da Flixbus prende il nome di #IoVoglioVotare; si tratta di una promozione che punterà sul rimborso del viaggio di andata a tutti i fuorisede nella settimana fra lunedì 19 e domenica 25 settembre.

Itabus, infine, risponde con l’iniziativa #VotaConItabus; la promozione è acquistabile entro il 19 settembre e sarà valida dal 20 al 28 dello stesso mese. Lo sconto è del 30% sia sui viaggi di andata che di ritorno.