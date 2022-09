La stampa estera ha già incoronato Giorgia Meloni come prima premier donna in Italia. Ecco le reazioni dopo le elezioni.

La stampa estera ha già incoronato Giorgia Meloni come prima premier italiana, pubblicando diverse reazioni dopo le elezioni politiche del 25 settembre.

Elezioni politiche 25 settembre, la reazione della stampa estera alla vittoria di Giorgia Meloni

Fin dai primi exit poll il trionfo di Giorgia Meloni alle elezioni politiche del 25 settembre sembra una grande certezza.

Un’altra grande certezza, particolarmente scoraggiante, è il dato di un’astensione in crescita del 10% rispetto al 2018. La stampa estera si è subito convinta della vittoria di Fratelli d’Italia e i principali quotidiani stranieri hanno incoronato Giorgia Meloni come prima premier donna in Italia. “Giorgia Meloni primo premier di estrema destra dai tempi di Mussolini” ha scritto la Cnn, dopo i primi exit poll delle 23. “Giorgia Meloni si prepari ad essere il primo ministro donna in Italia, dove molti premier non riescono a chiudere il mandato” ha scritto il Financial Times.

The Guardian vede Giorgia Meloni destinata a “guidare un governo formato dalla coalizione di centrodestra che si aggira attorno al 45% circa dei consensi“.

I commenti della stampa estera dopo le elezioni

“Estrema destra in testa nelle elezioni italiane” ha scritto il Washington Post. “Coalizione di destra largamente in testa” ha aggiunto Le Figaro. Le Monde, invece, ha scelto di mettere in apertura il duo Calenda-Renzi. Liberation, quotidiano di sinistra, ha fin da subito definito la Meloni destinata a guidare l’Italia.

“La destra radicale vince le elezioni in Italia” ha scritto lo Spiegel, quotidiano tedesco. “L’ultra destra vince per la prima volta le elezioni in Italia” ha aggiunto El Pais, quotidiano spagnola. All’estero il destino politico italiano è apparso ben chiaro e definito fin dai primi dati emersi.