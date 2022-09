Elezioni Politiche, Evangelista (Italia Viva): “Vincerà la destra”

La senatrice di Italia Viva, ex M5S, Elvira Evangelisti, ha parlato delle imminenti elezioni politiche: i possibili vincitori e le sue candidature.

Elvira Lucia Evangelista, senatrice tra le fila di Italia Viva, è sicura che sarà la destra a trionfare alle prossime elezioni politiche, ma non è convinta che riuscirà a governare.

« Vincerà a mani basse la parte più estrema del centrodestra , con un però: dopo vedremo se riuscirà a formare un governo e, soprattutto, a tenerlo in piedi. È una destra sovranista, estrema, conservatrice. La destra al potere causerebbe subito diversi problemi a livello nazionale e internazionale».

Scandisce così la senatrice 54enne nuorese Elvira Lucia Evangelisti, eletta fra i Cinquestelle con i quali ha però rotto a inizio anno, e ora in Italia Viva con Matteo Renzi.

La Evangelisti è candidata al secondo posto nel Terzo polo nel collegio unico sardo per il Senato, ma sa che sarà difficile aggiudicarsi il mandato. Lei stessa ha parlato di «candidatura di servizio», ma nonostante ciò è comunque molto attiva in campagna elettorale.

Infine, ha parlato dei temi su cui Italia Viva è pronta a muoversi: dai trasporti, fino alla sanità nazionale e regionale. Spostando l’attenzione sulla Sardegna, in particolare ha parlato dell’autonomia della Regione:

«Certamente riempire di contenuti il principio d’insularità inserito in Costituzione, una vittoria in cui tutti abbiamo contribuito in Sardegna e nelle altre isole, ma che ora dev’essere declinato con leggi e decreti che ci consentano di colmare molti gap infrastrutturali, soprattutto nei trasporti e nella giustizia».