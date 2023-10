Elezioni Polonia 2023, leader opposizione Tusk rivendica vittoria

Varsavia, 16 ott. (Adnkronos) - "La democrazia ha vinto. La Polonia ha vinto''. Così Donald Tusk, ex primo ministro polacco ed ex presidente del Consiglio europeo, ha rivendicato la vittoria della Coalizione Civica formata dai partiti di opposizione alle elezioni generali. Seco...

Varsavia, 16 ott. (Adnkronos) – "La democrazia ha vinto. La Polonia ha vinto''. Così Donald Tusk, ex primo ministro polacco ed ex presidente del Consiglio europeo, ha rivendicato la vittoria della Coalizione Civica formata dai partiti di opposizione alle elezioni generali. Secondo gli exit poll, il partito di governo Legge e Giustizia (PiS) ha ottenuto il 36,8% dei voti, Coalizione Civica (Ko) il 31,6%, Terza Via il 13% e La Sinistra (Lewica) l'8,6%. Se confermato, il risultato farebbe sì che la Coalizione Civica, la Terza Via e la Sinistra avrebbero la maggioranza nel parlamento polacco. Con un'affluenza alle urne al 72,9%, la più alta dalla caduta del comunismo nel 1989.

''Sono l'uomo più felice della terra'', ha affermato Tusk rivolgendosi ai suoi sostenitori e rivendicando di avere abbastanza voti per spodestare il partito al governo, il PiS di Jaroslaw Kaczynski in carica da otto anni. "Questa è la fine dei tempi brutti, questa è la fine del governo PiS'', ha detto Tusk, 66 anni, incontrando i suoi elettori a Varsavia.