le elezioni del Presidente della Repubblica, alla deputata No Vax Sara Cunial è stato vietato l’accesso al seggio in quanto sprovvista di Green Pass.

In occasione del primo scrutinio organizzato per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica Italiana, la deputata del Gruppo Misto nota per le sue posizioni No Vax, Sara Cunial, non ha potuto votare in quanto le è stato vietato di accedere a Montecitorio.

Elezioni Presidente della Repubblica, vietato accesso al seggio alla deputata No Vax Sara Cunial

Nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio, si è tenuto il primo scrutinio per le elezioni del Presidente della Repubblica Italiana. In questo contesto, alla deputata No Vax del Gruppo Misto, Sara Cunial, è stato vietato l’accesso a Montecitorio e, di conseguenza, la donna non ha potuto esprimere il proprio voto.

Un simile divieto è stato espresso in considerazione del fatto che la deputata non è munita di Green Pass, documento indispensabile per i lavoratori, in Italia, e dunque anche per i parlamentari.

Elezioni Presidente della Repubblica, Sara Cunia: “Non si può subordinare il diritto al voto al Green Pass”

L’impossibilità di accedere a Montecitorio e di partecipare in modo regolare al primo scrutinio per eleggere il successore di Sergio Mattarella è stata commentata dalla deputata No Vax. Soffermandosi sull’accaduto, infatti, dinanzi alle telecamere, Sara Cunial ha dichiarato: “Un documento burocratico-amministrativo come il Green Pass non si può subordinare al diritto di votare per il presidente della Repubblica. Qualcuno si assumerà la responsabilità di dire che io non posso entrare, siamo pronti a invalidare l’elezione del presidente della Repubblica”.

Non potendo entrare a Montecitorio, Sara Cunial ha deciso di recarsi presso il seggio Covid, allestito nel parcheggio dell’edificio per consentire ai parlamentari in quarantena o risultati positivi al coronavirus di partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica. Nonostante i tentativi e le insistenze della deputata presso il drive in, tuttavia, le è stato impedito di votare anche in questa circostanza, non rientrando nei casi ai quali è consentito accedere al seggio Covid.

Elezioni Presidente della Repubblica, legale di Sara Cunial: “Chiederemo l’annullamento della votazione”

La vicenda che ha avuto come protagonista la deputata No Vax è stata commentata anche dal suo legale, Edoardo Polacco, che ha riferito ad AdnKronos quanto segue: “Sara Cunial, la mia assistita, è l’unico parlamentare della Repubblica italiana a cui viene impedito di votare. In questo momento sta chiedendo i dati di chi le impedisce di votare ai fini di presentare querela e ha già preannunciato che nel caso non la facessero votare chiederà l’annullamento dell’elezione del Presidente della Repubblica per ‘votazione imperfetta’. Le hanno impedito di votare nel parcheggio di via della Missione perché non ha il green pass e sta bene, mentre i parlamentari che sono senza green pass e stanno male possono votare. Una ‘leggera’ differenziazione non giuridica“.