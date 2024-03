Elezioni presidenziali in Russia, studentessa arrestata per aver lanciato una molotov

Elezioni presidenziali in Russia, studentessa arrestata per aver lanciato una...

San Pietroburgo, 16 mar. (askanews) - A San Pietroburgo, una studentessa di 21 anni è stata arrestata e portata in cella per aver lanciato una bottiglia molotov sotto il portico della scuola n. 358, dove sono allestiti due seggi per le elezioni presidenziali in Russia. Secondo "informazioni prelimi...