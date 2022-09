Elezioni: Provenzano, 'unità Pd decisiva per battere destra, dipende da noi'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "Assurdo e stolto pensare a congressi e lotte interne mentre infuria la battaglia contro la destra peggiore di sempre. Ogni discorso sul dopo distoglie energie dall'appuntamento decisivo del 25 settembre, non per noi ma per l'Italia".

Così Peppe Provenzano, vicesegretario del Pd, in una intervista al Quotidiano Nazionale.

"Per fortuna la stragrande maggioranza della nostra comunità è unita, stretta intorno allo sforzo del segretario, e vuole combattere. Io lo vedo, sto girando l'Italia da Sud a Nord. Serve generosità e coraggio da parte di tutti. Lo abbiamo visto alle amministrative, quando abbiamo ribaltato i pronostici. Battere la destra si può, dipende da ciascuno di noi".