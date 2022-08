Elezioni: Quartapelle, 'in Ungheria donne istruite pericolo, e Salvini si ispira a Orban…'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "In Ungheria, secondo un organismo del parlamento, troppe donne istruite rappresentano un pericolo per la società. Solo qualche giorno fa Salvini diceva di ispirarsi a Orban per le politiche sulla famiglia". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.

Il riferimento è al rapporto della Corte dei conti ungherese che ha definito 'troppo femminile' il sistema educativo del Paese ipotizzando che questo potrebbe danneggiare lo sviluppo dei ragazzi e creare problemi demografici. Nel documento si riporta una presunta "sovrarappresentanza delle donne nelle università" per colpa della quale "l'uguaglianza (dei sessi) sarà notevolmente indebolita" oltre a causare "problemi demografici".