Elezioni: Quartapelle (Pd) 'mi candido per farmi carico delle esigenze di chi fa fatica'

Milano, 16 ago. (Adnkronos) – "Sarò candidata nella mia città, a Milano, nel lista del Partito democratico subito dopo il segretario Enrico Letta". Lo scrive su Facebook la deputata dem Lia Quartapelle, aggiungendo: "Voglio ringraziare i circoli e le iscritte e gli iscritti del Pd Milano Metropolitana che mi hanno voluto indicare, insieme al mio partito e al segretario che mi hanno voluta in questa lista.

Ringrazio le persone con le quali facciamo attività politica da anni, e con cui continueremo a farla, insieme alle cittadine e ai cittadini con cui abbiamo dialogato e discusso da quando sono deputata".

"Farò campagna elettorale per dare voce e farmi carico delle esigenze di chi fa fatica -spiega Quartapelle-. Le mamme che lavorano e insieme si prendono cura dei figli. Chi ha una attività e in questi due anni ha dovuto fare i conti con l’incertezza come mai prima.

Chi cerca un lavoro, e non lo trova nonostante abbia studiato. Chi vuole vivere liberamente un amore senza tutti i diritti per farlo. È per queste persone che farò campagna elettorale. A Milano e in provincia in questi anni ne ho incontrate e ascoltate molte e ho capito che la sensazione di solitudine, la difficoltà di arrivare alla fine delle mese, il senso di ingiustizia sono aumentati per molti e molte".

Del resto, "non sempre le politiche messe in campo sono state all’altezza delle esigenze e delle difficoltà dei cittadini".

"La campagna elettorale -sottolinea- è un momento fondamentale della democrazia: incontri, discussioni in cui i partiti, i candidati si sottopongono al giudizio degli elettori che arriverà attraverso il voto. Spero quindi in queste settimane di incontrarci e fare insieme questo cammino".