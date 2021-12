Milano, 22 dic. (askanews) – Rispondendo a chi gli chiedeva una valutazione su Silvio Berlusconi candidato al Quirinale, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa di fine anno risponde così:

“Non sta a me dare queste valutazioni, non sono più presidente della Bce e anche se lo fossi stato all’epoca, non avrei dato valutazioni di questo tipo che esondavano comunque dal mio compito allora, ed esondano dal mio compito oggi”.