Elezioni, Referendum e democrazia presenta lista: firme online

Roma, 5 ago. (askanews) – Referendum e Democrazia presenterà una propria lista alle prossime elezioni, raccogliendo le firme per la presentazione attraverso la sottoscrizione digitale. Lo ha annunciato Marco Cappato, co-presidente di Eumans in una conferenza stampa.

“Abbiamo deciso nonostante il silenzio all’appello sul riconoscimento esplicito e ufficiale della sottoscrizione digitale per la validità della sottoscrizione delle firme, di presentare in ogni caso la lista Referendum e Democrazia – ha detto Cappato – quindi di aprire alla candidatura e chiudere le liste entro Ferragosto o forse qualche giorno prima e iniziare le firme online sulla piattaforma.

Ci battiamo perché questa lista possa essere presente alle prossime elezioni”.

“E’ una questione di metodo e di merito – ha aggiunto Cappato – il metodo e il merito non si possono separare: da una cattiva qualità del funzionamento della democrazia si ha una cattiva qualità del dibattito pubblico e delle decisioni che si prendono, una democrazia che si chiude non può prendere a lungo buone decisioni, se si crede nella democrazia significa che si crede nelle persone, nei cittadini come risorsa indispensabile per una buona qualità delle decisioni che vengono prese”.