Elezioni Regionali: affluenza in forte calo

Alle 7 hanno riaperto i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio per il secondo giorno di votazioni, ma l'affluenza è in calo.

Secondo giorno di votazioni per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio.

I seggi hanno aperto alle 7 e si potrà votare fino alle 15. L’affluenza è in forte calo.

Elezioni Regionali: riaperti i seggi

Questa mattina, alle 7, hanno riaperto i seggi per le elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio, per il secondo giorno di votazioni. Si potrà votare dalle 7 alle 15. Al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, avrà subito inizio lo scrutinio. Per questo turno elettorale le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 comuni.

In totale gli elettori chiamati al voto nelle due regioni sono circa 12 milioni.

L’affluenza è in forte calo

I dati dell’affluenza hanno confermato un forte calo della partecipazione. Alla chiusura dei seggi del primo giorno di votazioni aveva votato il 29,72% (rispetto al 70,63% alle precedenti omologhe), come reso noto dal sito del Viminale. In Lombardia (1.504 comuni su 1504) l’affluenza è del 31,78% (nel 2018 alla stessa ora e con lo stesso numero di comuni aveva votato il 73,11).

Nel Lazio (378 comuni su 378) è del 26,28% (66,55%). Nel 2018 le votazioni erano durate una sola giornata, mentre quest’anno i seggi rimarranno aperti per due giorni. La premier Giorgia Meloni ha spiegato che si tratta di un’elezione importante e ha consigliato di andare a votare.