Elezioni regionali, Alessio D'Amato sul M5S: "Sono loro i veri sconfitti"

Al termine di questa intensa tornata elettorale, il candidato del Centrosinistra, Alessio D’Amato, ha fatto il punto sul risultato ottenuto.

Nel corso del suo intervento fatto dal palco del comitato elettorale che si è tenuto a Roma, ha riservato dure critiche al Movimento Cinque Stelle.

Ciononostante ha espresso soddisfazione per come sono andate complessivamente le elezioni: “Il voto a me come presidente è stato maggiore rispetto a quello di coalizione. Questo vuol dire che c’è stato un riconoscimento del mio impegno. Personalmente non mi rimprovero nulla, ho combattuto come un leone”.

Elezioni, D’Amato sul M5S: “Nel Lazio sono i veri sconfitti”

D’Amato, nel parlare sul Movimento Cinque Stelle ha affermato: “Nel Lazio i veri sconfitti sono quelli del M5S che rischiano di andare sotto il 10%, è un fallimento di questa strategia: Conte dovrà riflettere sulle scelte che ha compiuto e sulla scelta di non proseguire l’esperienza di governo che ci ha visti alleati”.

“Prevalsa l’onda lunga delle politiche”

Infine ha osservato: “Qui non c’è stato il campo largo ma una coalizione di centrosinistra molto analoga a quella che nel 2018 sostenne Zingaretti: allora fu sufficiente il 32,9%, mentre ora c’è una sconfitta netta con il 35%, se le percentuali saranno confermate. È prevalsa l’onda lunga delle politiche, in Lombardia e nel Lazio nonostante coalizioni diverse i dati sono simili”.