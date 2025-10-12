Elezioni Regionali in Toscana 2023: Guida Completa e Aggiornata

In Toscana, i cittadini si preparano a una nuova tornata elettorale, con seggi aperti fino alle 23 di questa sera. Sono oltre 3.007.106 gli elettori registrati, tra cui più di 17.000 giovani che votano per la prima volta. L’obiettivo principale di questa consultazione è eleggere il nuovo presidente della Regione e i 40 consiglieri che rappresenteranno i toscani per i prossimi cinque anni.

La competizione si svolge tra tre candidati: Eugenio Giani per il centrosinistra, Antonella Bundu sostenuta dalla Toscana Rossa e Alessandro Tomasi del centrodestra.

I seggi elettorali, in tutto 3.922, sono stati allestiti con cura e, in questa occasione, la partecipazione degli elettori è fondamentale. I seggi riapriranno lunedì mattina dalle 7 alle 15. Alle 12, la percentuale di affluenza era pari al 9,95%, un dato inferiore rispetto al 14,67% delle precedenti elezioni regionali.

La storia delle elezioni regionali in Toscana

Le elezioni regionali in Toscana hanno una lunga storia che risale al 1970, anno in cui sono state istituite le Regioni. Nel corso degli anni, la partecipazione degli elettori ha subito notevoli fluttuazioni. Si è passati da un impressionante 95,9% di affluenza nel 1970 a un preoccupante 48,28% nel 2015, il valore più basso mai registrato. Tuttavia, nel 2020 c’è stata una ripresa, con un’affluenza che ha raggiunto il 62,6%.

Composizione dell’assemblea regionale

Oltre alla figura del presidente, che avrà un ruolo centrale nell’amministrazione della Regione, i toscani sono chiamati a scegliere anche i consiglieri regionali. A queste elezioni, saranno assegnati 40 seggi, ma il sistema prevede un premio di maggioranza per la coalizione vincente, che permette di ottenere tra 23 e 26 seggi a seconda del numero di voti ricevuti. Solo le liste che superano il 5% dei voti possono aspirare a un seggio, mentre quelle che sono parte di una coalizione e che superano il 10% hanno accesso anche se raccolgono solo il 3%.

I candidati in corsa per la presidenza

Tra i candidati in lizza, Eugenio Giani si presenta come l’attuale presidente della Regione, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Dall’altra parte, Antonella Bundu porta avanti le istanze di Toscana Rossa, mentre Alessandro Tomasi rappresenta il centrodestra. Ognuno di loro ha delineato un programma elettorale che risponde alle esigenze dei cittadini, promettendo un futuro migliore per la Toscana.

La campagna elettorale e l’affluenza

La campagna elettorale ha visto un’intensa attività, con eventi e comizi tenuti da figure di spicco della politica italiana. A Firenze, ad esempio, si sono radunati diversi leader, come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per chiudere la campagna. Contestualmente, si è tenuta una manifestazione che ha raccolto diverse anime sociali, evidenziando l’importanza della partecipazione e del dibattito pubblico in questo momento cruciale per la democrazia toscana.

La competizione di oggi non riguarda solo la scelta di un presidente, ma rappresenta un’opportunità per i toscani di esprimere il proprio parere su temi fondamentali per il futuro della Regione. Ogni voto conta e può fare la differenza nel panorama politico locale.