Roma, 5 set (Adnkronos) – "Boccia è in Parlamento oggi perchè io ho firmato la sua candidatura, se non avessi messo la mia firma come capo politico sarebbe a fare altro e non sarebbe un male per il Paese. Non è vero che abbiamo rubato voti, il contrario, Boccia è entrato in Parlamento grazie al fatto che io l'ho candidato".

Lo ha detto Matteo Renzi a Tagadà, su La7.