Elezioni: Renzi, 'chi vuole giustizia vota noi, lo dico ai 7mln di votanti al referendum'

Roma, 20 set (Adnkronos) – "E' partita anche la polemica sulla giustizia e sul giustizialismo. Voglio fare un appello ai sette milioni di italiani che hanno votato al referendum di giugno: non lasciate il Paese in mano ai giustizialisti di destra, di sinistra e populisti.

Già in queste ore l’attacco del Fatto Quotidiano contro di me si concentra sulla vicenda Scarpinato, un magistrato siciliano che sventola la bandiera dell’antimafia ma non risponde a Palamara su alcune vicende di casa sua. Che strano eh? Chi vuole giustizialismo vota Conte, chi vuole giustizia sceglie il Terzo Polo". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.