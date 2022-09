Roma, 5 set (Adnkronos) – "Nel sostegno che ci arriva dal popolo delle Enews siamo a quota 16.000€. Mancano 184.000€ e venti giorni". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews aggiungendo: "Chiedere un contributo in modo regolare e trasparente è giusto e doveroso per chi crede in un modo serio di fare politica.

E noi siamo l'#ItaliaSulSerio anche su questo. Grazie a chi darà una mano anche con piccolissime donazioni".