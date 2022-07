Elezioni: Renzi, 'con Letta non mi sento da tempo'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Con Letta non ci sentiamo da tempo, Letta ha fatto sapere ai giornali che riteneva non utile una alleanza con noi, poi mi pare di aver visto dichiarazioni diverse, ma se la domanda è 'vi siete sentiti?', la risposta è no".

Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio24, parlando di alleanze in viste del 25 settembre.

"Con Calenda invece ci siamo sentiti, ma l'elemento chiave non è la sistemazione personale o quella di un gruppo di persone. L'elemento chiave è la politica. Sono vecchia maniera, sono passato da rottamatore a fin troppo politico e politicizzato. Di fronte a un paese in crisi, la situazione economica è molto seria, trovo un'unica cosa da fare, decidere che cosa si propone ai cittadini".