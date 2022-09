Roma, 21 set. (Adnkronos) – "Non facciamo polemica politica per quello che successo qui a Frosinone: o il Pd sta con noi o con i 5s, ci dicano cosa intendono fare. Non tanto Letta che la settimana prossima va a casa.

Dove guarderanno? All’area riformista o ai grillini? Che vuoi fare da grande caro Pd ? Continuare ad andare con Di Maio che ha detto che il Pd ruba i bambini? A sinistra non tutti inseguiranno Conte e Bettini". Così Matteo Renzi a un'iniziativa elettorale a Frosinone.