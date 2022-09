Elezioni: Renzi domani a Napoli, proposta su lavoro e tasse a partire dal Sud

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Domani, venerdi 9 settembre, Matteo Renzi sarà a Napoli per parlare di lavoro, tasse e sviluppo del Mezzogiorno. L'appuntamento è alle 13 all'Hotel Mediterraneo (via Ponte di Tappia, 25) per una conferenza stampa, mentre nel pomeriggio alle 15 il leader di Iv con il presidente del partito Ettore Rosato, candidato capolista della lista Iv-Azione nei collegi plurinominali della circoscrizione Campania 1, incontreranno l'Unione degli Industriali di Napoli con le associazioni di categoria del Mezzogiorno che saranno collegate in streaming (piazza dei Martiri, 58)".

Si legge in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.