Roma, 11 ago (Adnkronos) – "Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale. Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere.

E io ci credo. Per questo faccio il primo passo con il sorriso: perché so che sarete in tanti a camminare con noi". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook.