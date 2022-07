Elezioni: Renzi, 'no a Salvini-Meloni, no a Fratoianni-Di Maio, meglio soli'**

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – "Io non cerco di sistemarmi da qualche parte e quindi sono disponibile a qualsiasi accordo. A me di avere un seggio, non interessa". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Io non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di Maio.

Allora certo che corro al centro e se al centro, come spero, ci saranno anche altri a partire da Calenda che non ce lo vedo con Fratoianni, bene altrimenti noi saremo comunque decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati nell'ultima".