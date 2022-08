Roma, 5 ago (Adnkronos) – "La verità è che si va a elezioni mettendosi insieme per dividersi il giorno dopo. Ma in un sistema civile uno va con le sue idee e poi, se nessuno ha la maggioranza, in Parlamento si fanno gli accordi.

Noi andiamo da soli, con le nostre idee, siamo gli unici che dicono che non ci interessa prendere tre posti in più per rinnegare tutto. Gli elettori sceglieranno". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Anch'io.